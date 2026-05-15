Tornano i giganti della Norwegian | in arrivo 25 mila crocieristi firmato l' accordo
Oggi, 15 maggio, è stata annunciata la ripresa delle crociere della Norwegian Cruise Line con la firma di un accordo. Sono previsti undici scali portuali e circa 25.000 passeggeri a bordo delle navi. La conferma ufficiale è stata comunicata da Trieste Terminal Passeggeri attraverso una nota stampa diffusa nel primo pomeriggio. La ripresa delle partenze segna il ritorno delle attività di crociera di questa compagnia nel Mediterraneo.
Undici scali per una stima di circa 25 mila passeggeri. La conferma del ritorno delle crociere della Norwegian Cruise Line è arrivata nel primo pomeriggio di oggi 15 maggio attraverso una nota stampa diffusa da Trieste Terminal Passeggeri. Oltre all'annuncio, Ttp rende noto che domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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