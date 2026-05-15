Tornano i giganti della Norwegian | in arrivo 25 mila crocieristi firmato l' accordo

Oggi, 15 maggio, è stata annunciata la ripresa delle crociere della Norwegian Cruise Line con la firma di un accordo. Sono previsti undici scali portuali e circa 25.000 passeggeri a bordo delle navi. La conferma ufficiale è stata comunicata da Trieste Terminal Passeggeri attraverso una nota stampa diffusa nel primo pomeriggio. La ripresa delle partenze segna il ritorno delle attività di crociera di questa compagnia nel Mediterraneo.

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