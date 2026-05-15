Recentemente si è diffusa una proposta che invita a rivedere l’assegnazione del premio “Carlo Magno”. Secondo alcune voci, il riconoscimento, assegnato a Mario Draghi, dovrebbe essere ritirato e consegnato a chi ha previsto il rischio rappresentato dagli Stati Uniti. La discussione riguarda la valutazione dei meriti in favore dell’Europa e le decisioni prese da Draghi nel suo ruolo. La questione ha suscitato commenti tra gli osservatori, che si dividono sulle interpretazioni delle azioni del ex presidente del Consiglio.

di Alessandro Si è svegliato Mario Draghi, ragazzi. Ma il premio “Carlo Magno” per i meriti in favore dell’Europa dovrebbero darlo a noi, invece che a lui. Per decenni abbiamo denunciato che gli Stati Uniti erano uno stato canaglia che ci schiavizzava. E giù risate e prese per il culo: “i soliti comunisti!”. Noi che dicevamo di tagliare il cordone ombelicale con chi ci faceva da padrone, costantemente sotto ricatto economico, militare e psicologico; soffocati dalla loro tracotanza arrogante. E oggi, guarda un po’, l’umile servo Mario Draghi, che è stato uno dei più clamorosi lacchè degli americani, oggi scopre che siamo in pericolo e che non ci garantiscono la protezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Togliete a Draghi il premio Carlo Magno e datelo a noi che avevamo capito il pericolo Usa!

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Mario Draghi riceve il premio Carlo Magno!

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