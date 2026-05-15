Terni saggio e premiazioni del percorso ‘Note e Petali’ | Un momento di gioia e di incontro tra scuole bambini insegnanti e famiglie
A Terni si è svolto il saggio finale e la cerimonia di premiazione del progetto ‘Note e Petali’, un percorso che ha coinvolto scuole, bambini, insegnanti e famiglie. L’evento è stato il momento conclusivo di una serie di laboratori creativi dedicati a esperienze tra natura, emozioni e musica. Durante l’iniziativa sono stati presentati i lavori realizzati dai partecipanti e sono stati premiati alcuni dei progetti più significativi. La giornata ha rappresentato un’occasione di incontro tra le diverse realtà coinvolte.
Un momento conclusivo che ha suggellato il percorso ‘Note e Petali’ articolato in laboratori creativi tra natura, emozioni e musica. L’Istituto Leonino ha ospitato l’evento finale – lo scorso giovedì 14 maggio - alla presenza di bambini, delle famiglie e del corpo docenti. Il percorso è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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