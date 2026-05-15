Terni saggio e premiazioni del percorso ‘Note e Petali’ | Un momento di gioia e di incontro tra scuole bambini insegnanti e famiglie

A Terni si è svolto il saggio finale e la cerimonia di premiazione del progetto ‘Note e Petali’, un percorso che ha coinvolto scuole, bambini, insegnanti e famiglie. L’evento è stato il momento conclusivo di una serie di laboratori creativi dedicati a esperienze tra natura, emozioni e musica. Durante l’iniziativa sono stati presentati i lavori realizzati dai partecipanti e sono stati premiati alcuni dei progetti più significativi. La giornata ha rappresentato un’occasione di incontro tra le diverse realtà coinvolte.

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