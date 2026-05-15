Terni nuovi arredi in rianimazione | il dono de I Pagliacci

Un'associazione locale ha consegnato nuovi arredi al reparto di rianimazione di un ospedale di Terni. La donazione comprende sedie, lettini e altri elementi destinati a migliorare le condizioni dell’area. La consegna si è svolta recentemente, con rappresentanti dell’associazione che hanno portato personalmente i materiali. La donazione è stata fatta nell’ambito di un'iniziativa di supporto alle strutture sanitarie della città. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato l’associazione a scegliere di intervenire in questo reparto.

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