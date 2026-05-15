Terni nuovi arredi in rianimazione | il dono de I Pagliacci
Un'associazione locale ha consegnato nuovi arredi al reparto di rianimazione di un ospedale di Terni. La donazione comprende sedie, lettini e altri elementi destinati a migliorare le condizioni dell’area. La consegna si è svolta recentemente, con rappresentanti dell’associazione che hanno portato personalmente i materiali. La donazione è stata fatta nell’ambito di un'iniziativa di supporto alle strutture sanitarie della città. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche che hanno portato l’associazione a scegliere di intervenire in questo reparto.
? Punti chiave Chi ha spinto l'associazione a fare questa donazione specifica?. Cosa è stato consegnato esattamente al reparto di rianimazione?. Perché questo gesto nasce da un legame familiare così profondo?. Come influirà questa sinergia sul futuro degli altri reparti ospedalieri?.? In Breve Donazione include divano tre posti, panca e tavolino porta riviste per la sala d'attesa.. Partecipano alla consegna Rita Commissari e il rappresentante della direzione medica Massimo Rizzo.. Iniziativa nasce per onorare la memoria di mamma Daniela tramite l'associazione I Pagliacci.. Il gesto migliora il comfort logistico per i familiari presso l'ospedale Santa Maria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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