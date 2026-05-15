Ternana Curva Nord | ‘Proprietà complici del fallimento

Nel corso di alcune dichiarazioni, i membri della Curva Nord della Ternana hanno accusato la proprietà della società di essere complici nel fallimento. Sono stati sollevati dubbi sui nomi delle persone coinvolte come responsabili del dissesto economico e sulla presunta responsabilità del sindaco nel favorire gestioni prive di risorse. Le affermazioni si concentrano sui presunti legami tra le figure coinvolte e le conseguenze finanziarie che hanno portato al fallimento della società.

? Domande chiave Chi sono i nomi citati come complici del dissesto economico?. Perché il sindaco è accusato di aver favorito gestioni senza risorse?. Come influenzeranno le guerre tra imprenditori il futuro della società?. Quali condizioni impone la Curva Nord per accettare nuovi investitori?.? In Breve Accuse verso Guida, D'Alessandro, Rizzo, Mangiarano e Ferrero per gestione disastrosa.. Responsabilità politica attribuita al sindaco per affidamento gestione a soggetti senza risorse.. Contestazione contratti faraonici che hanno causato accumulo debiti insostenibili per società.. Comunicato diffuso dai sostenitori della Curva Nord in data 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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