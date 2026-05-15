Termovalorizzatore Roma da 1 miliardo più energia per i cittadini | quanto inquinerà davvero

Il cantiere per il termovalorizzatore di Roma è stato avviato ufficialmente, con l’inizio dei lavori nell’area industriale di Santa Palomba, alle porte di Pomezia, nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e l’amministratore delegato di Acea, l’azienda responsabile del progetto. Il progetto ha un valore di circa un miliardo di euro e mira a produrre più energia per i cittadini. La costruzione del nuovo impianto è stata comunicata pubblicamente attraverso un evento ufficiale.

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