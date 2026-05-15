Termovalorizzatore Roma da 1 miliardo più energia per i cittadini | quanto inquinerà davvero

Da quifinanza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere per il termovalorizzatore di Roma è stato avviato ufficialmente, con l’inizio dei lavori nell’area industriale di Santa Palomba, alle porte di Pomezia, nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco e l’amministratore delegato di Acea, l’azienda responsabile del progetto. Il progetto ha un valore di circa un miliardo di euro e mira a produrre più energia per i cittadini. La costruzione del nuovo impianto è stata comunicata pubblicamente attraverso un evento ufficiale.

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È partito ufficialmente il cantiere del termovalorizzatore di Roma. Il sindaco Roberto Gualtieri e l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo hanno dato il via ai lavori nell'area industriale di Santa Palomba, alle porte di Pomezia, nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026. Un investimento da un miliardo di euro per quello che viene già definito "l'impianto più moderno e avanzato d'Europa", capace di trattare 600mila tonnellate l'anno di rifiuti indifferenziati e non riciclabili. L'apertura è prevista per novembre 2029. I vantaggi del progetto "Quella di oggi è... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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