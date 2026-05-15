Tennis Roma | troppo Ruud per Darderi 1-6 1-6 il norvegese centra la finale

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, Luciano Darderi non riesce a superare la semifinale degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud. Il norvegese si impone con due set a zero, con punteggi di 6-1 e 6-1, in poco più di un’ora di partita. Darderi ha tentato di contrastare l’avversario, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. La gara si è svolta sul campo centrale della competizione, con Ruud che si qualifica per la finale.

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Il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia si ferma in semifinale contro un solido Casper Ruud, vittorioso con un doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco effettivo. L’incontro inizia subito in salita per il tennista italo-argentino, apparso contratto e affaticato dalle oltre nove ore di gioco accumulate nei turni precedenti. Ruud ne approfitta immediatamente, strappando il servizio a Darderi in apertura e portandosi sul 4-1 grazie anche ad una maggiore freschezza atletica. Nel sesto game, la pioggia interrompe la sfida per circa due ore, offrendo a Darderi una speranza di recupero. Alla ripresa, però, il norvegese non concede sconti: chiude il primo parziale 6-1 e continua a spingere sull’acceleratore anche nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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