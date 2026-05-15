Tennis Roma | troppo Ruud per Darderi 1-6 1-6 il norvegese centra la finale

A Roma, Luciano Darderi non riesce a superare la semifinale degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud. Il norvegese si impone con due set a zero, con punteggi di 6-1 e 6-1, in poco più di un’ora di partita. Darderi ha tentato di contrastare l’avversario, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. La gara si è svolta sul campo centrale della competizione, con Ruud che si qualifica per la finale.

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