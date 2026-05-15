Tennis Roma | troppo Ruud per Darderi 1-6 1-6 il norvegese centra la finale
A Roma, Luciano Darderi non riesce a superare la semifinale degli Internazionali d’Italia contro Casper Ruud. Il norvegese si impone con due set a zero, con punteggi di 6-1 e 6-1, in poco più di un’ora di partita. Darderi ha tentato di contrastare l’avversario, ma non è riuscito a evitare la sconfitta. La gara si è svolta sul campo centrale della competizione, con Ruud che si qualifica per la finale.
Il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia si ferma in semifinale contro un solido Casper Ruud, vittorioso con un doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco effettivo. L’incontro inizia subito in salita per il tennista italo-argentino, apparso contratto e affaticato dalle oltre nove ore di gioco accumulate nei turni precedenti. Ruud ne approfitta immediatamente, strappando il servizio a Darderi in apertura e portandosi sul 4-1 grazie anche ad una maggiore freschezza atletica. Nel sesto game, la pioggia interrompe la sfida per circa due ore, offrendo a Darderi una speranza di recupero. Alla ripresa, però, il norvegese non concede sconti: chiude il primo parziale 6-1 e continua a spingere sull’acceleratore anche nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Sportface.it
L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI
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