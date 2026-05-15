Tecnologia in duemila all' Ergife di Roma per Esri Italia 2026
A Roma, all'Ergife Palace Hotel, si è svolta la Conferenza Esri Italia 2026, un evento che ha visto la partecipazione di circa duemila persone. La manifestazione si è concentrata sui Sistemi Informativi Geografici (Gis) e sulle tecnologie geospaziali, rappresentando il principale appuntamento in Italia dedicato a questi temi. Durante la giornata, sono stati presentati vari interventi e approfondimenti legati alle innovazioni nel settore e alle applicazioni pratiche delle tecnologie spaziali.
In duemila all'Ergife Palace Hotel di Roma per la Conferenza Esri Italia 2026, il principale appuntamento italiano dedicato ai Sistemi Informativi Geografici (Gis) e alle tecnologie geospaziali. Due giornate che hanno riunito istituzioni, aziende, università, professionisti e innovatori attorno al tema "Gis - Integrating Everything, Everywhere", confermando il ruolo sempre più strategico dell'informazione geografica nei processi decisionali, nella gestione delle infrastrutture e nella trasformazione digitale del Paese. L'edizione 2026 ha registrato numeri particolarmente significativi: oltre duemila persone coinvolte, 200 tra relatori e moderatori, 20 sponsor, tre enti e aziende ospiti, otto media partner e sei patrocini istituzionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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