Tar Puglia conferma licenza sala scommesse | Annullamento della Questura non motivato

Il Tar Puglia ha confermato la licenza a una sala scommesse situata a Mesagne, in provincia di Brindisi. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dal titolare dell’attività contro un provvedimento della Questura che aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione. La Questura aveva motivato il provvedimento con ragioni non specificate, ma il Tribunale ha ritenuto che tale annullamento non fosse motivato. La sentenza ha così ripristinato l’autorizzazione originaria.

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