Tar Puglia conferma licenza sala scommesse | Annullamento della Questura non motivato
Il Tar Puglia ha confermato la licenza a una sala scommesse situata a Mesagne, in provincia di Brindisi. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dal titolare dell’attività contro un provvedimento della Questura che aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione. La Questura aveva motivato il provvedimento con ragioni non specificate, ma il Tribunale ha ritenuto che tale annullamento non fosse motivato. La sentenza ha così ripristinato l’autorizzazione originaria.
MESAGNE - Il Tar Puglia conferma la licenza a una sala scommesse di Mesagne, in provincia di Brindisi, accogliendo il ricorso presentato dal titolare dell’attività contro il provvedimento con cui la Questura aveva disposto “l’annullamento in autotutela” dell’autorizzazione alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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