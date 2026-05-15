Supplenze 2026 | ultime settimane di scuola ecco gli interpelli aperti e la scadenza per la domanda

In vista della fine dell'anno scolastico 202526, sono state rese note le modalità per le supplenze. La procedura di interpello, stabilita dall'OM n. 882024, sarà attivata quando le graduatorie rimarranno senza più candidati disponibili. In questa fase, gli insegnanti interessati potranno presentare domanda entro le scadenze stabilite, per coprire eventuali posti vacanti o disponibili residui. La gestione delle supplenze si articolerà quindi sulla base delle graduatorie esaurite e delle richieste che arriveranno.

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Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GPS 2026, nuovo algoritmo, tabelle titoli e non solo: cosa cambia Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze breviPer l’anno scolastico 2026/2027, il conferimento delle supplenze per il personale ATA (fatta eccezione per i DSGA) avviene prioritariamente attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali e, in su ... tecnicadellascuola.it Domande online per le supplenzePersonale docente ed educativo, da lunedì 11 maggio si potranno presentare le istanze per le graduatorie regionali e di istituto, entro il 29 maggio ... rainews.it