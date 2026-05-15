Superbike Garrett Gerloff sorprende tutti nelle FP2 a Most Anticipato Nicolò Bulega

Il venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, quinto appuntamento del Mondiale Superbike, si è appena concluso. Durante le sessioni di prove libere, Garrett Gerloff ha ottenuto il miglior tempo nella FP2, sorprendendo gli addetti ai lavori. Nel frattempo, Nicolò Bulega ha completato le prove con tempi anticipati rispetto ad altri piloti. La giornata ha visto diverse variazioni tra i tempi di percorrenza, con i piloti impegnati a prepararsi per le qualifiche di domani.

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Si è da poco concluso il venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, quinto appuntamento del Mondiale Superbike. Sul circuito di Most, dopo una FP1 dominata da Nicolò Bulega, è stata la Kawasaki di Garrett Gerloff a sorprendere tutti prendendosi la prima posizione nella seconda sessione di prove libere. Crono di 1’30?791 per lo statunitense, tempo decisamente inaspettato. L’americano è riuscito ad anticipare Nicolò Bulega (Ducati Ufficiale) che deve accontentarsi della seconda posizione con un ritardo di 99 millesimi dalla vetta. Terza posizione per la Ducati del britannico Sam Lowes, a 142 millesimi dalla vetta. Solo quarta l’altra Ducati Ufficiale guidata dallo spagnolo Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Garrett Gerloff sorprende tutti nelle FP2 a Most. Anticipato Nicolò Bulega ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Portimao: Gerloff sfida il meteo! #gerloff #kawasaki #worldsbk Sullo stesso argomento Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° PetrucciNicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di... Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di UngheriaIker Lecuona ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quarto... Superbike ad Aragon: BMW sugli scudi nelle libere, Gerloff precede RazgatliogluAd Aragon iniziano le ostilità del decimo round del mondiale Superbike e fin dalle prove libere giungono indicazioni interessanti per un weekend non scontato. La prima grande notizia è il rientro di ... sport.sky.it Diretta Sbk 2024/ Superbike: Gerloff primo nella FP2, Bulega risale! GP Aragona (oggi 27 settembre)Diretta Sbk 2024 Superbike streaming video e tv, prove libere FP1 e FP2 GP Aragona: orari, cronaca, tempi e classifiche (oggi venerdì 27 settembre) Garrett Gerloff è stato il pilota più veloce, primo ... ilsussidiario.net