Martedì 19 maggio alle 15.25, Rai3 trasmetterà un documentario dedicato ad Antonio Presti, noto per aver promosso iniziative legate alla valorizzazione dell’arte e del territorio. Il film racconta la sua attività e il suo impegno nel portare avanti progetti che coinvolgono diverse aree del Paese. La produzione si concentra sui principali interventi e sulle azioni portate avanti nel corso degli anni, offrendo un approfondimento sulla figura e sulle sue iniziative.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Martedì 19 maggio alle 15.25 Rai3 manda in onda ‘Asteroide 20049 Antonio Presti', il documentario prodotto da Rai Documentari che racconta la visione radicale e poetica di Antonio Presti, l'imprenditore, artista e mecenate siciliano nato a Messina il 12 maggio 1957, a cui nel 2024 l'International Astronomical Union ha dedicato un asteroide come riconoscimento per il suo impegno nella “politica della bellezza”. Il film sarà poi disponibile su RaiPlay, ampliando la possibilità di scoprire una delle figure più originali e controcorrente della cultura italiana contemporanea. Considerato da alcuni un profeta e da altri un folle, Presti dagli anni Ottanta ha scelto di dedicare la propria vita e il proprio patrimonio alla trasformazione sociale attraverso l'arte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Su Rai3 il documentario su Antonio Presti e la sua rivoluzione della bellezza

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