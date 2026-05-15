Studenti e professori uniti dal calcio | il successo della ' Cherubino League'

Studenti e docenti si sono incontrati in un torneo di calcio organizzato all’interno di un campus universitario, creando un’occasione di aggregazione tra le diverse componenti della comunità accademica. La competizione ha visto squadre composte da studenti e professori affrontarsi sul campo, con partite che hanno suscitato emozioni e coinvolgimento. L’evento ha avuto come risultato la creazione di un momento di confronto sportivo, coinvolgendo diverse facoltà e favorendo l’interazione tra le persone che frequentano l’ateneo.

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