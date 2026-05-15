Studenti e professori uniti dal calcio | il successo della ' Cherubino League'
Studenti e docenti si sono incontrati in un torneo di calcio organizzato all’interno di un campus universitario, creando un’occasione di aggregazione tra le diverse componenti della comunità accademica. La competizione ha visto squadre composte da studenti e professori affrontarsi sul campo, con partite che hanno suscitato emozioni e coinvolgimento. L’evento ha avuto come risultato la creazione di un momento di confronto sportivo, coinvolgendo diverse facoltà e favorendo l’interazione tra le persone che frequentano l’ateneo.
Docenti universitari e studenti riuniti dentro e attorno al rettangolo verde, con un pallone che determina la gioia, la delusione, le ambizioni di un'intera comunità accademica. E' la 'Cherubino League', un progetto di successo ideata da Simone Pomilia, Anna De Rosa e Riccardo Benedetti poco più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours
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