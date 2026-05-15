Studente fotografa le infiltrazioni d’acqua in classe scatta la nota disciplinare Succede a Pordenone
Un ragazzo di 15 anni frequentante un istituto scolastico di Pordenone è stato sanzionato con una nota disciplinare dopo aver utilizzato lo smartphone durante le lezioni. L’obiettivo del giovane era documentare con una fotografia le infiltrazioni d’acqua presenti in una delle aule dell’edificio. La scuola ha adottato questa misura formale nei confronti dello studente, che aveva deciso di scattare fotografie per evidenziare il problema strutturale all’interno dell’edificio scolastico.
Un alunno di 15 anni dell'Istituto "Pertini" di Pordenone ha ricevuto una nota disciplinare per aver usato lo smartphone in aula al fine di testimoniare una perdita d'acqua dal soffitto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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