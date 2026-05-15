Studente fotografa le infiltrazioni d’acqua in classe scatta la nota disciplinare Succede a Pordenone

Un ragazzo di 15 anni frequentante un istituto scolastico di Pordenone è stato sanzionato con una nota disciplinare dopo aver utilizzato lo smartphone durante le lezioni. L’obiettivo del giovane era documentare con una fotografia le infiltrazioni d’acqua presenti in una delle aule dell’edificio. La scuola ha adottato questa misura formale nei confronti dello studente, che aveva deciso di scattare fotografie per evidenziare il problema strutturale all’interno dell’edificio scolastico.

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