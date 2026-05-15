Streeting sigla lo sfratto a Starmer

Il ministro della Sanità ha annunciato il suo addio al ruolo e ha rivolto critiche pubbliche al leader del partito. In un intervento diretto, ha affermato che il primo ministro non sarà lui a guidare il partito alle prossime elezioni. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti interni alla formazione politica e sulla possibile evoluzione della leadership. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente tensione tra i membri del partito e il governo.

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Tanto tuonò che infine piovve. Dopo giorni di indiscrezioni, retroscena e voci di congiura interna, Wes Streeting ha rassegnato ieri le dimissioni da ministro della Sanità, aprendo ufficialmente la crisi del Partito laburista e, di fatto, dello stesso governo britannico. Per Keir Starmer, già travolto dal disastroso risultato delle amministrative e dall’avanzata di Nigel Farage, si tratta probabilmente del momento più difficile da quando è arrivato a Downing Street. Anche perché Streeting non è un oppositore interno qualsiasi: appartiene, infatti, alla stessa ala moderata e «blairiana» del premier. E proprio per questo il suo attacco rischia di essere devastante. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Streeting sigla lo sfratto a Starmer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Guerra nel Labour. Starmer perde pezzi. E Streeting lo sfida Starmer sempre più in bilico, Wes Streeting si è dimessoIl segretario alla Sanità del Regno Unito, Wes Streeting, ha lasciato giovedì il governo Starmer, il segnale più forte finora della sfida alla...