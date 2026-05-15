Strade rotte buche e marciapiedi distrutti | la lista degli interventi urgenti nei quartieri di Bari
Nel quartiere di Bari, sono state segnalate dodici criticità riguardanti strade e marciapiedi. Le richieste riguardano principalmente buche, asfalto da riparare, marciapiedi rotti e basole danneggiate. Il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune ha inviato queste segnalazioni all'assessore incaricato della Cura del Territorio. L'elenco rappresenta i primi interventi urgenti richiesti per migliorare le condizioni delle strade in diverse zone della città.
Dodici segnalazioni su marciapiedi distrutti, asfalto da rifare, buche e basole rotte: è il primo elenco di richeiste urgenti inoltrato dal presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Bari, Antonio Bozzo, all'assessore cittadino alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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