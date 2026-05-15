Strade extraurbane quattro milioni per ripulire dai rifiuti

Sono stati stanziati quattro milioni di euro destinati alla pulizia delle strade extraurbane in Sicilia. Le risorse serviranno a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo i bordi delle strade, con l’obiettivo di migliorare la qualità del territorio. L’intervento riguarda le aree fuori dai centri abitati, dove il fenomeno dell’abbandono di rifiuti rappresenta una problematica diffusa. L’obiettivo è ripristinare il decoro e promuovere una maggiore attenzione alla tutela ambientale.

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