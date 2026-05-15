Strade allagate per la pioggia

Nel pomeriggio, sulla città di Arezzo, si sono verificate piogge intense e persistenti, accompagnate da rovesci anche molto forti. Le precipitazioni hanno causato allagamenti su diverse strade, rendendo difficile il traffico e creando disagi per i residenti. Le autorità hanno segnalato la presenza di numerosi allagamenti in varie zone urbane, con alcune arterie chiuse al traffico per motivi di sicurezza. La situazione si è mantenuta critica per diverse ore, fino a quando le precipitazioni non sono diminuite di intensità.

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