Strade allagate per la pioggia

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, sulla città di Arezzo, si sono verificate piogge intense e persistenti, accompagnate da rovesci anche molto forti. Le precipitazioni hanno causato allagamenti su diverse strade, rendendo difficile il traffico e creando disagi per i residenti. Le autorità hanno segnalato la presenza di numerosi allagamenti in varie zone urbane, con alcune arterie chiuse al traffico per motivi di sicurezza. La situazione si è mantenuta critica per diverse ore, fino a quando le precipitazioni non sono diminuite di intensità.

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Pioggia incessante questo pomeriggio sulla città di Arezzo. A tratti anche con rovesci anche molto consistenti. Così in alcune zone si sono verificati allagamenti della sede stradale. L'acqua accumulata non riusciva a defluire. Le immagini si riferiscono a pochi minuti prima delle 17 nella zona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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