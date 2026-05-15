Stasi verso la libertà? De Rensis | Tante prove nuove E i soliloqui

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova inchiesta sul caso di Chiara Poggi a Garlasco si concentra principalmente su Andrea Sempio, con diverse prove emerse di recente. L’indagine si concentra su elementi raccolti nel corso delle ultime settimane e si aggiungono alle informazioni già note. La situazione sembra essere ancora in fase di approfondimento, con alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Intanto, vengono riportate anche nuove testimonianze e dettagli che potrebbero influenzare lo sviluppo delle indagini.

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La nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco punta dritto su Andrea Sempio. Gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia sono sufficienti a tirare fuori dal carcere Alberto Stasi? L'obiettivo della difesa dell'unico condannato per l'omicidio del 13 agosto 2007 è la revisione del processo. Nella puntata di Ignoto X su La7 di venerdì 15 maggio il conduttore Pino Rinaldi e un esperto ricordano che per farlo servono prove nuove o "la rivalutazione di prove vecchie, che sono state lette male" o con strumenti superati dalla tecnologia. Ma anche "se è dimostrata che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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