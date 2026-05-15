L’Inter sta valutando la possibilità di cedere il centrocampista dopo aver ricevuto un’offerta da 40 milioni di euro. La società sta analizzando se accettare o meno questa proposta, mentre si prepara per la prossima stagione, dopo aver conquistato il Double. La decisione arriva in un momento in cui il club ha già iniziato a pianificare il mercato per il 202627, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle sfide future.

Ai titoli di coda l’avventura di Tare al Milan: sarà addio al termine della stagione! L’annuncio di Moretto Marilungo a SampNews24: «Lombardo e Invernizzi due persone straordinarie, ricordo il mio esordio da titolare con doppietta» Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Stankovic, futuro in bilico: l’Inter valuta la cessione dopo la maxi?offerta da 40 milioni

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