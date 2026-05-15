Stankovic futuro in bilico | l’Inter valuta la cessione dopo la maxi?offerta da 40 milioni

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter sta valutando la possibilità di cedere il centrocampista dopo aver ricevuto un’offerta da 40 milioni di euro. La società sta analizzando se accettare o meno questa proposta, mentre si prepara per la prossima stagione, dopo aver conquistato il Double. La decisione arriva in un momento in cui il club ha già iniziato a pianificare il mercato per il 202627, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle sfide future.

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