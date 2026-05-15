Stankovic futuro in bilico | l’Inter valuta la cessione dopo la maxi?offerta da 40 milioni
L’Inter sta valutando la possibilità di cedere il centrocampista dopo aver ricevuto un’offerta da 40 milioni di euro. La società sta analizzando se accettare o meno questa proposta, mentre si prepara per la prossima stagione, dopo aver conquistato il Double. La decisione arriva in un momento in cui il club ha già iniziato a pianificare il mercato per il 202627, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista delle sfide future.
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