Stagione Beach Soccer al via Abete Spettacolo tecnico e promozione territori

Il 20 maggio prenderà il via la 23ª edizione del campionato di Beach Soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, sotto l'egida della FIGC. La competizione rappresenta l'unico campionato ufficiale di questa disciplina in Italia ed è considerata tra le più longeve e competitive a livello mondiale. La stagione 2026 si presenta con tutte le strutture pronte per accogliere le squadre e gli appassionati, mentre un rappresentante della federazione ha commentato che l’obiettivo è offrire uno spettacolo tecnico e favorire la promozione dei territori coinvolti.

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