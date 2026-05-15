Stagione Beach Soccer al via Abete Spettacolo tecnico e promozione territori
Il 20 maggio prenderà il via la 23ª edizione del campionato di Beach Soccer organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, sotto l'egida della FIGC. La competizione rappresenta l'unico campionato ufficiale di questa disciplina in Italia ed è considerata tra le più longeve e competitive a livello mondiale. La stagione 2026 si presenta con tutte le strutture pronte per accogliere le squadre e gli appassionati, mentre un rappresentante della federazione ha commentato che l’obiettivo è offrire uno spettacolo tecnico e favorire la promozione dei territori coinvolti.
Il 20 maggio iniziarà la 23^ edizione del campionato organizzato dalla Lnd ROMA - É tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Q8 del Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo giunto alla 23ª edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa "David Sassoli", con la partecipazione di istituzioni, promoter delle tappe, partner e addetti ai lavori. Un appuntamento che ha aperto una 23ª stagione pronta a portare lo spettacolo del Beach Soccer sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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