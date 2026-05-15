St Pauli-Wolfsburg sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Spareggio salvezza infuocato al Millerntor stadion
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si gioca allo Millerntor Stadion uno spareggio salvezza tra St. Pauli e Wolfsburg. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e disponibili quote e pronostici per questa partita decisiva. La sfida potrebbe determinare il destino di entrambe le squadre, con il rischio che entrambe possano retrocedere o che una sola si salvi. La gara si preannuncia infuocata e decisiva per la classifica finale.
Per uno strano scherzo del destino la gara tra St. Pauli e Wolfsburg potrebbe salvare una sola delle due squadre o farle addirittura retrocedere a braccetto. Il pareggio non serve a nessuno e la situazione sul fondo classifica vede Kiezkicker e Woelfe appaiati assieme all’Heidenhiem a quota 26 con la differenza reti che dice Wolfsburg -26, Heidenheim -29 e St. Pauli -29 (ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Nach Wolfsburg ist vor dem BVB: FC St. Pauli steht vor dem nächsten Auswärtsspiel in der Bundesliga
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Non c’è solo lafinale del campionato scozzese. Domani alle 15:30 c’è un altro epilogo di stagione a suo modo drammatico: in Bundesliga. In coda alla Bundesliga, dove la situazione è 16. Wolfsburg 26 17. Heidenheim 26 18. St.Pauli 26 La 17ª era 18ª classi facebook
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