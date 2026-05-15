St Pauli-Wolfsburg sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Spareggio salvezza infuocato al Millerntor stadion

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si gioca allo Millerntor Stadion uno spareggio salvezza tra St. Pauli e Wolfsburg. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e disponibili quote e pronostici per questa partita decisiva. La sfida potrebbe determinare il destino di entrambe le squadre, con il rischio che entrambe possano retrocedere o che una sola si salvi. La gara si preannuncia infuocata e decisiva per la classifica finale.

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