St Pauli-Wolfsburg sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Spareggio salvezza infuocato al Millerntor stadion

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà allo stadio Millerntor la partita tra St. Pauli e Wolfsburg, match valido per uno spareggio salvezza. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state aggiornate, con pronostici che si concentrano sull’esito della sfida. La partita potrebbe determinare il destino di entrambe le squadre, con una possibile retrocessione o salvezza. Questa sfida rappresenta un momento cruciale nella stagione delle due compagini, entrambe impegnate a evitare la retrocessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui