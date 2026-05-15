Spruzzata bianca anche in provincia di Massa | Neve all’Abetone | in Val di Luce 5 centimetri Maggio matto Ma anche un ritorno al passato

In provincia di Massa, è stata segnalata una spruzzata di neve bianca, mentre all’Abetone la neve ha raggiunto i cinque centimetri in Val di Luce. La presenza di neve a maggio ha suscitato sorpresa tra gli abitanti e gli appassionati di montagna. Le temperature rigide e le precipitazioni hanno portato a un ritorno temporaneo alle condizioni invernali, dando vita a un fenomeno insolito per questo periodo dell’anno. La neve ha interessato principalmente le zone più alte dell’Appennino Pistoiese, creando uno scenario inaspettato per la stagione.

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L’Appennino Pistoiese è bianco, oggi 15 maggio 2026. Maggio matto, dicono in montagna. Una perturbazione dal sapore invernale ha riportato la neve a quote medie, regalando uno scenario decisamente insolito per la metà di maggio. Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate nel comune di Abetone Cutigliano, in particolare nella Val di Luce. Qui, nei punti più alti del comprensorio, il manto nevoso ha superato i 5 centimetri di spessore. Sebbene l’evento possa apparire eccezionale per il periodo attuale, i più anziani ricordano come un tempo le nevicate tardive fossero ricorrenti, tanto da permettere la chiusura della stagione sciistica regolarmente dopo il ponte del Primo maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Spruzzata bianca anche in provincia di Massa: Neve all’Abetone: in Val di Luce 5 centimetri. “Maggio matto”. Ma anche un ritorno al passato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Neve in Altomolise, coltre bianca fino a 30 centimetriCAPRACOTTA, 18 MAR – Il colpo di coda dell’inverno ha portato neve in Altomolise, come annunciato dal bollettino della Protezione civile, a quote... Bufera di neve, tempo di bilanci: alle Balze di Verghereto 130 centimetri di 'dama bianca'La abbondante e reiterata nevicata di ieri, giovedì 26 marzo, ha portato all'accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto La...