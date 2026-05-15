L’undicesima edizione di “Sport in Famiglia” si svolge all’EUR, offrendo un’opportunità gratuita per conoscere più di 60 discipline sportive. L’evento si concentra anche su temi legati alla salute e alla sostenibilità, coinvolgendo famiglie e appassionati di sport di tutte le età. Durante la giornata, i partecipanti possono provare varie attività sportive, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e consapevole. La manifestazione si svolge in un’area dedicata, accessibile a tutti gratuitamente.

Cosa: Undicesima edizione di “Sport in Famiglia”, evento gratuito dedicato alla scoperta di oltre 60 discipline sportive, alla salute e alla sostenibilità. Dove e Quando: Parco Centrale del Lago dell’EUR, Roma. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026. Perché: Per vivere un’esperienza attiva e partecipativa all’aria aperta, usufruendo anche di screening medici gratuiti e attività inclusive per tutte le età. La capitale italiana si prepara a riabbracciare una delle manifestazioni più attese e partecipate del suo calendario primaverile. Dal 15 al 17 maggio 2026, lo splendido e suggestivo scenario del Parco Centrale del Lago dell’EUR ospiterà l’undicesima edizione di Sport in Famiglia, un evento completamente gratuito che trasformerà il celebre quartiere romano in un immenso villaggio dedicato al movimento, al benessere e alla socialità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sport in Famiglia: Undicesima Edizione all’EUR

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