Sotto il tappeto di foglie il cuore invisibile del Bosco di Ladino al BiodiversyFest | guida d' eccezione il naturalista Gigi Stagioni

Durante il BiodiversyFest, il Bosco di Ladino ha aperto le sue porte a un naturalista che ha guidato i visitatori tra le foglie cadute, rivelando il cuore nascosto di questo ambiente. La sua presenza ha permesso di scoprire dettagli sulla rete di funghi, radici e organismi che vivono sotto il tappeto di foglie, un mondo invisibile che svolge un ruolo fondamentale nel sostegno della vita degli alberi e degli ecosistemi circostanti. La visita ha offerto un’occasione di osservare da vicino queste interconnessioni naturali.

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