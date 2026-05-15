Sotto il tappeto di foglie il cuore invisibile del Bosco di Ladino al BiodiversyFest | guida d' eccezione il naturalista Gigi Stagioni
Durante il BiodiversyFest, il Bosco di Ladino ha aperto le sue porte a un naturalista che ha guidato i visitatori tra le foglie cadute, rivelando il cuore nascosto di questo ambiente. La sua presenza ha permesso di scoprire dettagli sulla rete di funghi, radici e organismi che vivono sotto il tappeto di foglie, un mondo invisibile che svolge un ruolo fondamentale nel sostegno della vita degli alberi e degli ecosistemi circostanti. La visita ha offerto un’occasione di osservare da vicino queste interconnessioni naturali.
C'è un mondo invisibile che respira sotto i nostri piedi, una rete fitta di connessioni che sostiene la vita degli alberi e la resilienza di interi ecosistemi. Spesso lo riduciamo a una curiosità stagionale o a un ingrediente per la cucina, ma il regno dei funghi rappresenta in realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Antico giardino dimenticato
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