Sostanze stupefacenti e telefonini | nuovo ritrovamento nel carcere di Vasto

Nel carcere di Vasto, gli agenti penitenziari hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, tra cui hashish e un’altra che potrebbe essere crack, insieme a diversi telefonini. L’operazione è stata condotta sotto la direzione del dirigente Sandro Sabatini. I controlli sono stati effettuati all’interno della struttura e hanno portato al sequestro di droga e dispositivi elettronici. Non ci sono altre informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità del ritrovamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui