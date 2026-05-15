Sostanze stupefacenti e telefonini | nuovo ritrovamento nel carcere di Vasto

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel carcere di Vasto, gli agenti penitenziari hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, tra cui hashish e un’altra che potrebbe essere crack, insieme a diversi telefonini. L’operazione è stata condotta sotto la direzione del dirigente Sandro Sabatini. I controlli sono stati effettuati all’interno della struttura e hanno portato al sequestro di droga e dispositivi elettronici. Non ci sono altre informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità del ritrovamento.

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Telefonini e droga, tra cui hashish e un'altra sostanza che potrebbe essere crack, sono stati trovati nel carcere di Vasto dai poliziotti penitenziari al servizio del dirigente Sandro Sabatini. A confermare l'operazione il segretario provinciale del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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