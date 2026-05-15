Sorrento Luigi Sbarra al Forum Ambrosetti | Il Piano Strategico per il Sud darà continuità allo sviluppo

Nella giornata di oggi, un rappresentante governativo ha partecipato a un evento presso il Forum Ambrosetti per parlare di un piano strategico destinato al Sud del paese. Durante il suo intervento, ha illustrato le misure previste per sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'area, sottolineando che il piano garantirà continuità alle iniziative già avviate. La discussione si è concentrata sui programmi di investimenti e sulle modalità di attuazione degli interventi previsti dal progetto.

Il sottosegretario di Stato alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, su delega della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è intervenuto questa mattina a Sorrento al forum “Verso Sud”, promosso da Teha Group (The European House – Ambrosetti) con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel corso del suo intervento, Sbarra ha sottolineato il valore e i contenuti del “Libro Bianco Verso Sud” elaborato da Ambrosetti, che – secondo quanto evidenziato dal sottosegretario – conferma la crescita economica, produttiva e occupazionale registrata dal Mezzogiorno negli ultimi quattro anni grazie alle scelte del Governo Meloni, basate su “interventi chiari ed efficaci, risorse certe, opportunità concrete”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il Sottosegretario di Stato Sbarra al Forum Verso Sud 2026

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