Sono la figlia di Totti Chanel si gioca la carta del padre in viaggio e vince Pechino Express 2026

Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore, ha partecipato alla decima edizione di Pechino Express insieme a Filippo Laurino. La coppia, conosciuta come “I Raccomandati”, ha conquistato la vittoria, superando le rivali “Le Dj” formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La finale della trasmissione si è svolta con successo, confermando il risultato finale a loro favore. La vittoria è stata annunciata al termine del programma, che ha visto coinvolti diversi concorrenti in un percorso di viaggio e sfide.

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