Sono la figlia di Totti Chanel si gioca la carta del padre in viaggio e vince Pechino Express 2026

Da cinemaserietv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore, ha partecipato alla decima edizione di Pechino Express insieme a Filippo Laurino. La coppia, conosciuta come “I Raccomandati”, ha conquistato la vittoria, superando le rivali “Le Dj” formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La finale della trasmissione si è svolta con successo, confermando il risultato finale a loro favore. La vittoria è stata annunciata al termine del programma, che ha visto coinvolti diversi concorrenti in un percorso di viaggio e sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chanel Totti e Filippo Laurino, meglio conosciuti come “I Raccomandati”, hanno ufficialmente vinto la decima edizione di Pechino Express 2026, sbaragliando la concorrenza delle favorite “Le Dj” Jo Squillo e Michelle Masullo. In un reel diventato virale, la giovane figlia d’arte gioca proprio sul fatto di essere la figlia di Francesco Totti, per ottenere credibilità, chiedendo a un incredulo automobilista: “You know Totti? Totti is my dad!” Tra imbarazzo e adrenalina, Chanel invita “il malcapitato” a cercarla su Instagram per confermare la sua versione, presentandosi poi  ironicamente come una ragazza “distrutta dalla vita” a causa della fatica del viaggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

sono la figlia di totti chanel si gioca la carta del padre in viaggio e vince pechino express 2026
© Cinemaserietv.it - “Sono la figlia di Totti”, Chanel si gioca la carta del padre in viaggio (e vince Pechino Express 2026)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHANEL TOTTI SI CONFESSA: TRA PECHINO EXPRESS, FAMIGLIA E VERITÀ SVELATE

Video CHANEL TOTTI SI CONFESSA: TRA PECHINO EXPRESS, FAMIGLIA E VERITÀ SVELATE

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: “Sono fiero di te”

Cosa pensa Ilary Blasi della figlia Chanel Totti a Pechino Express 2026: “I figli fuori di casa sono diversi”Chanel Totti è una delle concorrenti di Pechino Express 2026 in coppia con l'amico Filippo Laurino.

pechino express sono la figlia diSignori, a vincere davvero Pechino Express non è la raccomandata Chanel Totti ma un magistrale Guido Meda'Pechino Express' si chiude con il trionfo di Chanel Totti, la figlia dell'ottavo re di Roma è la prima classificata dell'edizione, nella coppia dei 'Raccomandati' insieme all'amico suo Filippo Laurin ... mowmag.com

pechino express sono la figlia diChanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express. La reazione di mamma Ilary Blasi e le parole di papà Francesco: Fiero di teSono Chanel Totti e Filippo Laurino i vincitori dell'ultima edizione di Pechino Express. La squadra de I raccomandati ha saputo completare tutte le sfide del ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web