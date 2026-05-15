Sono la figlia di Totti Chanel si gioca la carta del padre in viaggio e vince Pechino Express 2026
Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore, ha partecipato alla decima edizione di Pechino Express insieme a Filippo Laurino. La coppia, conosciuta come “I Raccomandati”, ha conquistato la vittoria, superando le rivali “Le Dj” formate da Jo Squillo e Michelle Masullo. La finale della trasmissione si è svolta con successo, confermando il risultato finale a loro favore. La vittoria è stata annunciata al termine del programma, che ha visto coinvolti diversi concorrenti in un percorso di viaggio e sfide.
Chanel Totti e Filippo Laurino, meglio conosciuti come “I Raccomandati”, hanno ufficialmente vinto la decima edizione di Pechino Express 2026, sbaragliando la concorrenza delle favorite “Le Dj” Jo Squillo e Michelle Masullo. In un reel diventato virale, la giovane figlia d’arte gioca proprio sul fatto di essere la figlia di Francesco Totti, per ottenere credibilità, chiedendo a un incredulo automobilista: “You know Totti? Totti is my dad!” Tra imbarazzo e adrenalina, Chanel invita “il malcapitato” a cercarla su Instagram per confermare la sua versione, presentandosi poi ironicamente come una ragazza “distrutta dalla vita” a causa della fatica del viaggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
CHANEL TOTTI SI CONFESSA: TRA PECHINO EXPRESS, FAMIGLIA E VERITÀ SVELATE
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Chanel Totti si prende la scena e conquista Pechino Express 2026 La figlia di Ilary e Francesco Totti, insieme a Filippo Laurino, ha dimostrato che i pregiudizi possono essere superati con simpatia, sincerità e una buona dose di autoironia. Non più soltanto l facebook
un'edizione moscissima di pechinoexpress si avvia alla conclusione, con la conduzione allargata che ha fornito un po' di pepe, ma nulla più. i concorrenti migliori (o più efficaci) come paolantoni-izzo e delaurentiis-figlia sono stati fatti fuori anzitempo, lasciand x.com
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Chanel Totti e Filippo Laurino vincono Pechino Express. La reazione di mamma Ilary Blasi e le parole di papà Francesco: Fiero di teSono Chanel Totti e Filippo Laurino i vincitori dell'ultima edizione di Pechino Express. La squadra de I raccomandati ha saputo completare tutte le sfide del ... leggo.it
Siete mai andati a scuola con qualcuno che poi è diventato una celebrità?? Com’erano a scuola?? reddit