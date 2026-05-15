Sonia Bottacchiari ritrovata con i 2 figli il padre ricoverato per un malore | Ha percorso 10mila km per trovarli

Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, di 14 e 16 anni, sono stati ritrovati dopo essere scomparsi il 20 aprile. La donna e i figli erano stati cercati per diverse settimane, mentre il padre dei ragazzi è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Secondo quanto riferito, il padre avrebbe percorso circa diecimila chilometri nella ricerca della famiglia. La vicenda si è conclusa con il loro ritrovamento e il ricovero del papà, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’allontanamento.

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