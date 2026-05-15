Sonia Bottacchiari rintracciata all’estero il padre dei ragazzi finisce in ospedale | cosa sta emergendo sul caso

Dopo settimane di ricerche, Sonia Bottacchiari è stata trovata all'estero. Nel frattempo, il padre dei figli, con cui era scomparsa, ha avuto un malore e si trova attualmente in ospedale. La vicenda riguarda una donna di 49 anni che, insieme ai figli di 14 e 16 anni, era sparita nel corso delle ultime settimane. La scoperta della presenza all’estero e le condizioni di salute del padre dei ragazzi segnano un nuovo capitolo nel caso.

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Dopo settimane di ricerche e chilometri percorsi, Yuri Groppi ha accusato un malore. Si apre una nuova fase nel caso di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni che per settimane ha fatto perdere le proprie tracce insieme ai figli di 14 e 16 anni. Nelle ultime ore, mentre gli inquirenti hanno confermato che la donna si trova all’estero con i ragazzi, è arrivata anche la notizia del ricovero di Yuri Groppi, ex marito della donna e padre dei minori. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dopo un malore accusato nella mattinata. A renderlo noto è stata l’avvocata Federica Obizzi, che assiste Groppi e segue da vicino una vicenda che continua a far discutere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Sonia Bottacchiari rintracciata all’estero, il padre dei ragazzi finisce in ospedale: cosa sta emergendo sul caso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli: tutta la famiglia sta bene Leggi anche: Piacenza, rintracciata Sonia Bottacchiari: la donna scomparsa coi figli sta bene Sonia Bottacchiari è stata rintracciata all’estero con i due figli dopo quasi tre settimane di silenzio. La donna teme che venga scoperto il luogo in cui si trova e avrebbe detto agli investigatori di voler restare irreperibile. #SoniaBottacchiari ift.tt/VDELtrb x.com Sonia Bottacchiari sparita con i figli, l’ex marito ricoverato: Ha percorso 10mila chilometriEx marito ricoverato dopo le estenuanti ricerche: Sonia Bottacchiari e i due figli rintracciati, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità sul caso. notizie.it Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno beneRintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni. Stanno tutti bene. Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. Secondo quanto dichiarato ... fanpage.it