Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

A Sondrio, si svolge una settimana di eventi per celebrare i 75 anni dall'apertura del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La programmazione comprende conferenze, esposizioni e attività dedicate alle famiglie, tutte organizzate per festeggiare questo traguardo. La manifestazione coinvolge diverse sedi del museo e si estende nel centro storico della città, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale. L’iniziativa si svolge nell’arco di sette giorni, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Una settimana di eventi per celebrare i 139 anni della Croce RossaIl Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana si appresta a celebrare un traguardo significativo: 139 anni di servizio ininterrotto al fianco...

I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventidi Matteo Parrini Una settimana di eventi, da dopodomani a giovedì 30 aprile, accompagnerà il 120esimo anniversario della nascita di Enrico Mattei,...

Fp Cgil Sondrio / Leonardo Puleri eletto segretario generale Prende il testimone di Michela Turcatti. Tra le sue priorità una nuova stagione di orgoglio pubblico. Leggi l’intervista: fpcgil.lombardia.it/2026/05/04/pul… x.com

MVSA 75: Sondrio celebra il compleanno del suo museo valtellinese di storia e arteArte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni p ... valtellinanews.it

In una settimana 13 persone uccise dalle valanghe sulle Alpi. L’esperto Elio Guastalli: Il clima c’entra ma sono cambiati anche i comportamentiL’appello è quello di fare riferimento ai bollettini nivologici. I problemi sembrano veramente gravi e le temperature giocano contro. Ma insieme ai cambiamenti climatici dobbiamo parlare ... ilgiorno.it