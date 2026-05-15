Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

Da sondriotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, si svolge una settimana di eventi per celebrare i 75 anni dall'apertura del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La programmazione comprende conferenze, esposizioni e attività dedicate alle famiglie, tutte organizzate per festeggiare questo traguardo. La manifestazione coinvolge diverse sedi del museo e si estende nel centro storico della città, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale. L’iniziativa si svolge nell’arco di sette giorni, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Una settimana di eventi per celebrare i 139 anni della Croce RossaIl Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana si appresta a celebrare un traguardo significativo: 139 anni di servizio ininterrotto al fianco...

I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventidi Matteo Parrini Una settimana di eventi, da dopodomani a giovedì 30 aprile, accompagnerà il 120esimo anniversario della nascita di Enrico Mattei,...

sondrio una settimana diMVSA 75: Sondrio celebra il compleanno del suo museo valtellinese di storia e arteArte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni p ... valtellinanews.it

In una settimana 13 persone uccise dalle valanghe sulle Alpi. L’esperto Elio Guastalli: Il clima c’entra ma sono cambiati anche i comportamentiL’appello è quello di fare riferimento ai bollettini nivologici. I problemi sembrano veramente gravi e le temperature giocano contro. Ma insieme ai cambiamenti climatici dobbiamo parlare ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web