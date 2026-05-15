Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

A Sondrio si svolge una settimana di eventi per celebrare i 75 anni del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La rassegna include conferenze, esposizioni e attività rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in occasione dell’anniversario. La programmazione si concentra su temi di arte, storia e patrimonio culturale, offrendo diverse occasioni per conoscere e approfondire il patrimonio locale. La manifestazione, promossa dal museo, si svolge nel centro cittadino e coinvolge vari spazi espositivi.

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Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nel 2017, un giovane travolse intenzionalmente con l'auto e ferì quattro visitatori del mercatino di Natale a #Sondrio (assolto nel 2019 per totale vizio di mente). Chissà come mai allora #Meloni e #Salvini non dedicarono nemmeno una parola alle vittime di qu x.com MVSA 75: Sondrio celebra il compleanno del suo museo valtellinese di storia e arteArte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni p ... valtellinanews.it In una settimana 13 persone uccise dalle valanghe sulle Alpi. L’esperto Elio Guastalli: Il clima c’entra ma sono cambiati anche i comportamentiL’appello è quello di fare riferimento ai bollettini nivologici. I problemi sembrano veramente gravi e le temperature giocano contro. Ma insieme ai cambiamenti climatici dobbiamo parlare ... ilgiorno.it