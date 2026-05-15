Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

Da sondriotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio si svolge una settimana di eventi per celebrare i 75 anni del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La rassegna include conferenze, esposizioni e attività rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in occasione dell’anniversario. La programmazione si concentra su temi di arte, storia e patrimonio culturale, offrendo diverse occasioni per conoscere e approfondire il patrimonio locale. La manifestazione, promossa dal museo, si svolge nel centro cittadino e coinvolge vari spazi espositivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

sondrio una settimana diMVSA 75: Sondrio celebra il compleanno del suo museo valtellinese di storia e arteArte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni p ... valtellinanews.it

In una settimana 13 persone uccise dalle valanghe sulle Alpi. L’esperto Elio Guastalli: Il clima c’entra ma sono cambiati anche i comportamentiL’appello è quello di fare riferimento ai bollettini nivologici. I problemi sembrano veramente gravi e le temperature giocano contro. Ma insieme ai cambiamenti climatici dobbiamo parlare ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web