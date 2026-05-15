Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

Da sondriotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio si svolge una serie di eventi dedicati al 75° anniversario del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La settimana include conferenze, esposizioni e attività pensate per coinvolgere anche le famiglie. Le iniziative sono state organizzate per celebrare i 75 anni dall'apertura del museo, che raccoglie testimonianze sulla storia e il patrimonio culturale della zona. L'intera programmazione si svolge nel rispetto delle date stabilite per questa ricorrenza.

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Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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