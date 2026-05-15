Sondrio una settimana di eventi per i 75 anni del Mvsa

A Sondrio si svolge una serie di eventi dedicati al 75° anniversario del Museo Valtellinese di Storia e Arte. La settimana include conferenze, esposizioni e attività pensate per coinvolgere anche le famiglie. Le iniziative sono state organizzate per celebrare i 75 anni dall'apertura del museo, che raccoglie testimonianze sulla storia e il patrimonio culturale della zona. L'intera programmazione si svolge nel rispetto delle date stabilite per questa ricorrenza.

Arte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni promossa dal Museo Valtellinese di Storia e Arte in occasione del 75esimo anniversario dell'apertura. Una prestigiosa ricorrenza che sarà festeggiata con il pubblico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Una settimana di eventi per celebrare i 139 anni della Croce RossaIl Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana si appresta a celebrare un traguardo significativo: 139 anni di servizio ininterrotto al fianco...

MVSA 75: Sondrio celebra il compleanno del suo museo valtellinese di storia e arteArte, storia e patrimonio culturale, tra conferenze, mostre e attività per le famiglie, per la settimana di celebrazioni p ... valtellinanews.it

Sondrio, figlio blocca e fa arrestare il truffatore dell’anziana madreArticolo / Suo figlio ha fatto un incidente, servono soldi per le cure: anziana pronta a sacrificare pure le fedi nuziali. Ma era una truffa: salvata dal vicino Articolo / La telefonata-truffa del ( ... ilgiorno.it