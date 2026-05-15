Societari 2026 parte la corsa agli scudetti | azzurri in pista in tutta Italia

Nel fine settimana prende il via la fase regionale dei Campionati di Società Assoluti 2026, un appuntamento che coinvolge diverse regioni italiane. Questo primo step serve a determinare le squadre che accederanno alla fase successiva e, a fine stagione, all’assegnazione degli scudetti nazionali. Le competizioni si svolgono in diverse località, con atleti e rappresentative di varie regioni che si sfidano in diverse discipline dell’atletica leggera. La manifestazione rappresenta l’inizio ufficiale della corsa ai titoli di campione d’Italia.

Scatta nel weekend la fase regionale dei Campionati di Società Assoluti 2026, primo passaggio verso l’assegnazione degli scudetti dell’atletica. Sabato e domenica si gareggerà in tutta Italia, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla Finale Oro, in programma il 20 e il 21 giugno a Rieti, dove verranno assegnati i titoli nazionali per club. Tra i nomi più attesi c’è Francesco Fortunato, reduce dal ricordo europeo nella mezza maratona di marcia con 1h23:00 a Podebrady. Il marciatore sarà impegnato a Battipaglia nei 10.000 metri con la maglia dell’Enterprise Sport&Service, club campione in carica al maschile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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