Una nuova linea di prodotti skincare promette di ringiovanire la pelle attraverso l’effetto ghiaccio. Si tratta di una gamma di articoli specifici, progettati per offrire un effetto rinfrescante e tonificante. Questi prodotti sono stati lanciati sul mercato e sono disponibili per chi desidera sperimentare una routine di bellezza che sfrutta le proprietà del freddo. La formulazione di questi articoli mira a migliorare l’aspetto della pelle, conferendole una sensazione di freschezza e compattezza.

Ringiovanire il volto con il ghiaccio? Si può! Ecco la gamma di prodotti performanti e ice effect da provare ora . Il ghiaccio è ormai diventato un must della Skincare, soprattutto grazie a celebrity come Eva Longoria e Charlize Theron che negli ultimi anni ne hanno sdoganato l’uso durante la routine mattutina, mostrandone i reali benefici sui social. Il ghiaccio è infatti uno degli attivi più performanti per drenare il viso e illuminare l’incarnato, sopratutto durante le stagioni più calde. Proprio per questa sua peculiarità, i brand beauty hanno deciso di sviluppare intere gamme di prodotti Skincare dall’effetto ice, perfette per combinare i benefici del freddo a quelli degli attivi alti età. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Skincare effetto ghiaccio: il prodotto ad hoc per ringiovanire la pelle

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