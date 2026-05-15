Skincare effetto ghiaccio | il prodotto ad hoc per ringiovanire la pelle
Una nuova linea di prodotti skincare promette di ringiovanire la pelle attraverso l’effetto ghiaccio. Si tratta di una gamma di articoli specifici, progettati per offrire un effetto rinfrescante e tonificante. Questi prodotti sono stati lanciati sul mercato e sono disponibili per chi desidera sperimentare una routine di bellezza che sfrutta le proprietà del freddo. La formulazione di questi articoli mira a migliorare l’aspetto della pelle, conferendole una sensazione di freschezza e compattezza.
Ringiovanire il volto con il ghiaccio? Si può! Ecco la gamma di prodotti performanti e ice effect da provare ora . Il ghiaccio è ormai diventato un must della Skincare, soprattutto grazie a celebrity come Eva Longoria e Charlize Theron che negli ultimi anni ne hanno sdoganato l’uso durante la routine mattutina, mostrandone i reali benefici sui social. Il ghiaccio è infatti uno degli attivi più performanti per drenare il viso e illuminare l’incarnato, sopratutto durante le stagioni più calde. Proprio per questa sua peculiarità, i brand beauty hanno deciso di sviluppare intere gamme di prodotti Skincare dall’effetto ice, perfette per combinare i benefici del freddo a quelli degli attivi alti età. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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