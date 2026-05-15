Sirene lampeggianti e palette | la scuola ospita i carabinieri per una lezione di legalità

Circa 30 bambini tra i 3 e i 6 anni della scuola dell’infanzia di Casumaro di Cento hanno partecipato a un incontro con i carabinieri, che si è svolto all’interno dell’istituto. Durante la visita, i militari hanno mostrato sirene, lampeggianti e palette, e hanno tenuto una lezione dedicata all’importanza di rispettare le regole. L’iniziativa ha coinvolto i piccoli in un momento di confronto diretto con i rappresentanti dell’Arma, finalizzato a trasmettere messaggi sulla legalità.

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