Sinner?Medvedev semifinale a rischio pioggia | cosa succede e quando si giocherebbe il rinvio

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026 è il match più atteso del torneo romano, ma le condizioni meteorologiche potrebbero influenzare lo svolgimento dell’incontro. La pioggia è prevista nelle ore previste per le partite, e ciò potrebbe portare a un rinvio o a un prolungamento dei tempi di gioco. Le autorità hanno annunciato che eventuali spostamenti o sospensioni dipenderanno dalle condizioni sul campo e dagli aggiornamenti meteo.

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La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026 è il momento più atteso del torneo romano, ma il meteo rischia di diventare il vero protagonista della serata. La pioggia, prevista sul Foro Italico proprio nelle ore del match, potrebbe cambiare il programma e costringere gli organizzatori a un rinvio. Un’eventualità che preoccupa non solo i tifosi, ma anche i giocatori, alle prese con una stagione intensa e con tempi di recupero sempre più ridotti. Cosa succede se la pioggia interrompe la semifinale? Quando verrebbe recuperata? E come cambierebbe il calendario del torneo? Scopriamolo insieme. Il cielo di Roma minaccia pioggia proprio nel momento in cui Sinner e Medvedev dovrebbero scendere in campo per la semifinale del Masters 1000. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sinner?Medvedev, semifinale a rischio pioggia: cosa succede e quando si giocherebbe il rinvio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La semifinale di Sinner a rischio maltempo: cosa succede in caso di rinvio e quando verrebbe recuperataDomani, non prima delle 19:00, Jannik Sinner sarà impegnato nella seconda semifinale degli Internazionali d’Italia. Internazionali, semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner(Adnkronos) – La semifinale di Jannik Sinner a rischio rinvio? Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev – in diretta tv e... Sinner, guarda chi c’è? Ancora Medvedev tra Jannik e la finale di Roma: orario e dove vedere la semifinale in tv e streaming ift.tt/d5CtObF x.com Sinner-Medvedev si vedrà su TV8 oggi? Orario semifinale ATP Roma e streamingVenerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d'Italia 2026. Sul campo ... oasport.it Sinner-Medvedev dove vedere in chiaro e in streaming la semifinale di Roma e a che oraLa sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è il momento più atteso degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista altoatesino, protagonista di una ... ilsipontino.net ATP Madrid Masters 1000: Sinner [1] ha battuto Zverev [2] 6-1, 6-2 reddit