Sinner?Medvedev rinviata a sabato semifinale sospesa con l' Azzurro in vantaggio nel terzo set

La semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e sarà ripresa sabato. Attualmente, l'Azzurro si trova in vantaggio nel terzo set. La partita è stata interrotta durante il match, senza ulteriori dettagli sulla durata dell'interruzione o sul punteggio complessivo. La decisione di riprendere l'incontro è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno spostato l'evento alla giornata successiva.

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