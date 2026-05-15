Sinner?Medvedev rinviata a sabato semifinale sospesa con l' Azzurro in vantaggio nel terzo set

Da agi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e sarà ripresa sabato. Attualmente, l'Azzurro si trova in vantaggio nel terzo set. La partita è stata interrotta durante il match, senza ulteriori dettagli sulla durata dell'interruzione o sul punteggio complessivo. La decisione di riprendere l'incontro è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno spostato l'evento alla giornata successiva.

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AGI - La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali d'Italia 2026 si disputerà nella giornata di sabato a causa della pioggia. L'emozione del Centrale si è interrotta sul più bello della semifinale quando il numero 1 del mondo conduceva 62-57-42 sotto lo sguardo di mezzo governo (da Guido Crosetto a Giancarlo Giorgetti, da Marina Calderone ad Adolfo Urso), della fidanzata Laila Hasanovic seduta accanto a Mark, il fratello di Jannik, due file dietro al gruppo di Palazzo Chigi, e dei genitori Hanspeter e Sieglinde, quest'ultima fuggita dal campo come tradizione per troppa 'sofferenza' da sopportare nel secondo set, quando le cose si stavano mettendo male per suo figlio. 🔗 Leggi su Agi.it

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