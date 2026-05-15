Sinner?Medvedev rinviata a sabato semifinale sospesa con l' Azzuro in vantaggio nel terzo set

La semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e sarà ripresa sabato. Attualmente, l’Azzurro è in vantaggio nel terzo set. La partita era iniziata nel pomeriggio e si è interrotta prima della conclusione, con il match ancora aperto. La decisione di riprendere l’incontro è stata presa dall’organizzazione in attesa delle condizioni meteo favorevoli. Non sono stati ancora annunciati eventuali orari per la ripresa del gioco.

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AGI - La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali d'Italia 2026 si disputerà nella giornata di sabato a causa della pioggia. L'emozione del Centrale si è interrotta sul più bello della semifinale quando il numero 1 del mondo conduceva 62-57-42 sotto lo sguardo di mezzo governo (da Guido Crosetto a Giancarlo Giorgetti, da Marina Calderone ad Adolfo Urso), della fidanzata Laila Hasanovic seduta accanto a Mark, il fratello di Jannik, due file dietro al gruppo di Palazzo Chigi, e dei genitori Hanspeter e Sieglinde, quest'ultima fuggita dal campo come tradizione per troppa 'sofferenza' da sopportare nel secondo set, quando le cose si stavano mettendo male per suo figlio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner?Medvedev rinviata a sabato, semifinale sospesa con l'Azzuro in vantaggio nel terzo set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner-Medvedev: gli highlights della FINALE | ATP 1000 Indian Wells Sullo stesso argomento Sinner stop, sospesa la semifinale con Medvedev: cosa succedeLa semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si è trasformata in una serata sospesa tra tennis, tensione e cielo... Leggi anche: Sinner contro Medvedev: la semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026 rinviata per pioggia Sinner, la semifinale con Medvedev è sospesa per pioggia: quando si riprendeAl Centrale va di scena il penultimo atto del Masters 1000 che si svolge nella Capitale: obiettivo la finale di domenica ... tuttosport.com Sinner-Medvedev rinviata a domani! N.1 avanti 4-2 nel terzo dopo i problemi fisici, poi la pioggiaNon è ancora terminata, e riprenderà nella giornata di domani, la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il ... oasport.it