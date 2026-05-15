Il tecnico della squadra di calcio ha annunciato una modifica in difesa in vista della partita contro il Cagliari, sostituendo Ismajli. Simeone si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di segnare il suo quinto gol in questa stagione. La sfida tra le due squadre si avvicina e si attendono novità nella formazione titolare, mentre il giocatore cerca di superare il suo ostacolo personale contro gli avversari. La partita si svolgerà tra poche ore e tutte le attenzioni sono rivolte alla strategia dei tecnici e alle scelte dei giocatori.

? Punti chiave Come farà Simeone a rompere il tabù contro il Cagliari?. Chi sostituirà Ismajli per garantire la tenuta della difesa granata?. Perché D'Aversa ha scelto il tandem Zapata-Simeone per questa sfida?. Quali sono le conseguenze tattiche dell'assenza di Gineitis a centrocampo?.? In Breve Simeone ha segnato 4 reti in trasferta, l'ultima il 21 marzo contro il Milan.. D'Aversa valuta il tandem offensivo Zapata-Simeone con Vlasic in trequarti.. Casadei e Ilkhan potrebbero gestire il centrocampo per sostituire lo squalificato Gineitis.. La difesa dovrà contare su Marianucci, Coco ed Ebosse al posto di Ismajli.. Il granata Giovanni Simeone affronta il Cagliari in una sfida che per l’attaccante rappresenta un banco di prova decisivo per riscattare una stagione caratterizzata da rendimenti alternati contro le squadre del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simeone sfida il Cagliari: l’obiettivo è il quinto gol stagionale

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