Simbolotto estrazione di oggi 15 maggio 2026 | Lotto

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Oggi, 15 maggio 2026, si svolge l’estrazione del Simbolotto alle ore 20. Il gioco è collegato alle estrazioni del Lotto e si tiene quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. L’estrazione si svolge in diretta e coinvolge un numero limitato di giocatori che partecipano per tentare di indovinare i simboli associati alle rispettive estrazioni. La serata prevede l’estrazione di quattro simboli, che vengono annunciati ufficialmente al termine della sessione.

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Estrazione Simbolotto di oggi, 15 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 15 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 15 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI   (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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