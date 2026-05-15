Si possono prendere contraccettivi durante l’allattamento?

Una donna di due mesi sta allattando al seno e desidera conoscere le opzioni contraccettive disponibili durante l’allattamento. Ha chiesto informazioni su quali metodi siano sicuri da usare in questo periodo, considerando la sua situazione di madre che sta ancora allattando regolarmente. La domanda riguarda principalmente l’utilizzo di contraccettivi senza rischi per il bambino e senza interferire con il latte materno. La conversazione si focalizza sulle possibilità di contraccezione compatibili con l’allattamento.

Buongiorno dottore, sto allattando al seno la mia bambina di due mesi e vorrei riprendere una contraccezione sicura. È troppo presto o è già ora di procedere? Vorrei però sapere se la pillola è davvero priva di rischi per la produzione di latte e per la salute del bambino, oppure è meglio optare per un altro metodo, magari a barriera. Grazie mille. Buongiorno signora, la contraccezione volendo la poteva iniziare direttamente dopo il parto con una pillola al solo progesterone anche conosciuta come mini-pillola. La pillola contraccettiva non ha rischi documentati sull’allattamento quindi può assumerla tranquillamente. Se comunque non è convinta sull’utilizzo di una metodica ormonale può sempre optare su un metodo di barriera o usare la spirale al rame. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Allatto! Posso prendere la pillola

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