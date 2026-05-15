Serie A i calendari del calcio? Un casino all' italiana

Ogni stagione di calcio in Italia si presenta con un calendario che spesso suscita confusione tra tifosi e addetti ai lavori. La pianificazione delle partite, i turni e le varie modifiche possono creare scompiglio, portando a un quadro complesso da seguire. Questa situazione si ripete di anno in anno, generando commenti e critiche sulla gestione del calendario. La complessità di organizzare un campionato così articolato finisce per essere al centro dell’attenzione, alimentando discussioni sui possibili miglioramenti.

Ogni volta che usiamo l’espressione «è un casino all’italiana» tendiamo decisamente a esagerare, a usare iperboli, a imbrodarci oltre i nostri reali demeriti. Ebbene, non in questo caso. Il delirio calciofilo legato a date e orari del 37° turno di Serie A è un minestrone fatto di cattiva gestione, scelte sbagliate, pavidità massima, incapacità di venirsi incontro tra capoccioni di questo e quello sport, fastidi personali, maniavantismo assoluto, decisioni pilatesche e, soprattutto, totale e inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti dei clienti ultimi di tutto l’ambaradan, che poi sarebbero i tifosi. I tifosi in tutta ’sta faccenda sono stati trattati come moschini, fastidiosi insetti, petulanti rompicoglioni: «Volete sapere quando si gioca? E chi vi credete di essere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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