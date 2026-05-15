Serie A a tinte francesi | il filo blu che decide la corsa Champions

La corsa alla qualificazione in Champions League in Serie A sta assumendo tinte francesi, con alcuni calciatori transalpini protagonisti delle prestazioni decisive. La stagione sta offrendo molte occasioni di discussione sui loro contributi, che stanno influenzando le posizioni in classifica delle squadre coinvolte. La presenza di questi giocatori ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre gli incontri più importanti continuano a determinare il destino delle squadre nella competizione. La stagione si avvia verso le fasi decisive, con i risultati ancora aperti.

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