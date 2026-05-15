Senza accordo di programma Brindisi rischia il collasso occupazionale

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le organizzazioni sindacali Cisal, Fismic Confsal e Ugl hanno diffuso un comunicato in cui si afferma che senza un accordo di programma per l’area di crisi industriale di Brindisi si rischia il collasso occupazionale. Nel testo si evidenzia come, attualmente, non sia stata ancora predisposta una bozza di tale accordo, lasciando di fatto in sospeso le misure di sostegno e intervento previste per il territorio. La mancanza di un’intesa blocca il percorso di decarbonizzazione annunciato, con possibili ripercussioni sulla stabilità occupazionale.

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BRINDISI – “Cercasi bozza dell’accordo di programma per l’area di crisi industriale di Brindisi”. È un titolo provocatorio, ma dal contenuto estremamente serio, quello scelto dalle organizzazioni sindacali Cisal, Fismic Confsal e Ugl per denunciare lo stallo sul percorso di decarbonizzazione e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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