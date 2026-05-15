Senigallia accende i motiri per il 4° Trofeo Tour in Sidecar - Alla scoperta delle Marche

Il 16 e 17 maggio 2026, la città di Senigallia sarà il palcoscenico del 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”. La manifestazione, organizzata dall’ASI, coinvolge veicoli sidecar e prevede prove cronometrate che attirano appassionati da diverse regioni. Si tratta di un evento che si svolge nel contesto di un percorso turistico e culturale, diventando un appuntamento riconosciuto nel calendario motoristico nazionale. La città si prepara ad accogliere partecipanti e visitatori per due giornate di attività sportive e di scoperta.

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Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”, manifestazione ASI turistico-culturale con prove cronometrate che rappresenta ormai un appuntamento unico nel suo genere nel panorama motoristiconazionale. L’evento, dedicato ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Senigallia accende i motori per il 4° tour in Sidecar delle MarcheSENIGALLIA - Sarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo “Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche”, manifestazione Asi... Tour in sidecar alla scoperta delle MarcheSarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche, manifestazione ASI... Senigallia accende i motiri per il 4° Trofeo Tour in Sidecar - Alla scoperta delle MarcheSarà Senigallia ad ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il 4° Trofeo Tour in Sidecar – Alla scoperta delle Marche, manifestazione ASI turistico-culturale con prove cronometrate che rappresenta ormai un ... anconatoday.it Harley-Davidson® accende i motori a Senigallia: i dettagli dell’European Spring Rally 2026Giovedì 30 Aprile: Aprono le danze i The Molotovs, il trio londinese post-punk che sta scalando le classifiche mondiali, insieme alla fusione rock-jazz di Giuseppe Scarpato & Hillside Power Trio. corrieredellosport.it