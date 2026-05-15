Sempio tentennò sull' alibi all' inizio delle nuove indagini E l' ex carabiniere si difende | Non l' ho mai agevolato

Un ex carabiniere ha dichiarato di non aver mai agevolato la persona coinvolta, mentre un'indagine riguardante un omicidio a Pavia ha portato alla riapertura del caso. A circa venti giorni dalla notifica di un nuovo avviso di garanzia, la persona coinvolta ha tentato di chiarire la propria posizione, mentre l'indagato ha avuto un primo momento di esitazione riguardo al proprio alibi. La situazione si sta sviluppando con nuove verifiche e testimonianze raccolte nelle ultime settimane.

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