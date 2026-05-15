Sempio tentennò sull' alibi all' inizio delle nuove indagini E l' ex carabiniere si difende | Non l' ho mai agevolato
Un ex carabiniere ha dichiarato di non aver mai agevolato la persona coinvolta, mentre un'indagine riguardante un omicidio a Pavia ha portato alla riapertura del caso. A circa venti giorni dalla notifica di un nuovo avviso di garanzia, la persona coinvolta ha tentato di chiarire la propria posizione, mentre l'indagato ha avuto un primo momento di esitazione riguardo al proprio alibi. La situazione si sta sviluppando con nuove verifiche e testimonianze raccolte nelle ultime settimane.
Nuovi dettagli sulle indagini per il delitto di Garlasco. Per gli investigatori l'indagato avrebbe mostrato "imbarazzo" e "indecisione". Intanto l'ex carabiniere Sapone nega che durante la prima inchiesta Andrea conoscesse già le domande dei pm È un dettaglio "importante", a detta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che per questo lo riportano in una delle annotazioni depositate con la chiusura dell'inchiesta della Procura pavese per omicidio volontario aggravato. Per gli investigatori e gli inquirenti, il presunto falso alibi dello scontrino, ovvero che l'allora 19enne fosse andato a Vigevano attorno alle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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