Semina il caos tra farmacia supermercato e bar | arrestato dopo aver tentato di morsicare un agente

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera a Marina Centro, un uomo di nazionalità romena con precedenti penali è stato fermato dalla Polizia di Stato. La sua presenza ha provocato scompiglio tra farmacie, supermercati e bar del quartiere, dove è stato coinvolto in vari episodi. Durante un intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di mordere un agente, risultando poi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La situazione ha richiesto diversi interventi per riportare la calma.

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Serata movimentata quella di giovedì (14 maggio) a Marina Centro, dove un cittadino romeno pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo una serie di interventi tra farmacie, supermercati e attività commerciali del centro.Tutto è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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