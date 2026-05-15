Semina il caos tra farmacia supermercato e bar | arrestato dopo aver tentato di morsicare un agente

Giovedì sera a Marina Centro, un uomo di nazionalità romena con precedenti penali è stato fermato dalla Polizia di Stato. La sua presenza ha provocato scompiglio tra farmacie, supermercati e bar del quartiere, dove è stato coinvolto in vari episodi. Durante un intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di mordere un agente, risultando poi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La situazione ha richiesto diversi interventi per riportare la calma.

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