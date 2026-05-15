Seikilós suggestioni di salsedine e di mare Mattia Colombi live a Zalib
Domenica 17 maggio alle 21:00, presso la Libreria Zalib di Roma, si terrà un concerto del pianista e compositore genovese Mattia Colombi. Durante l’evento, presenterà dal vivo il suo progetto intitolato “Seikilós, suggestioni di salsedine e di mare”. L’appuntamento prevede l’esecuzione di composizioni originali che richiamano atmosfere marine e sensazioni legate al mare. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare un artista che unisce musica e ispirazioni naturali.
Domenica 17 maggio alle ore 21:00, presso la Libreria Zalib di Roma, il pianista e compositore genovese Mattia Colombi presenterà dal vivo il suo concept “Seikilós, suggestioni di salsedine e di mare”.Un percorso musicale che attraversa il Mediterraneo attraverso melodie, danze e brani della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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