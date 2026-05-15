Seikilós suggestioni di salsedine e di mare Mattia Colombi live a Zalib

Domenica 17 maggio alle 21:00, presso la Libreria Zalib di Roma, si terrà un concerto del pianista e compositore genovese Mattia Colombi. Durante l’evento, presenterà dal vivo il suo progetto intitolato “Seikilós, suggestioni di salsedine e di mare”. L’appuntamento prevede l’esecuzione di composizioni originali che richiamano atmosfere marine e sensazioni legate al mare. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare un artista che unisce musica e ispirazioni naturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui